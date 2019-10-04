Вы любите яблоки? Тогда это печение с яблоками заставит вас их полюбить! А если вы без ума от яблок, то этот рецепт станет украшением вашей копилки. Очень нежное и безумно вкусное печенье с яблоками , это идеальный десерт к чаю! Один только минус — разлетаются вмиг.
- яйца 2 шт
- сахар 100 г
- сливочное масло 100 г
- мука 350 г
- разрыхлитель 15 г
- яблоки (средние) 2 шт
- Сахарная пудра
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Итальянское печение с яблоками.
Приготовим тесто
В глубокую миску вбиваем 2 яйца и взбиваем миксером в течении 30 сек, всыпаем 100 грамм сахара и взбиваем до пышной светлой массы.
- Добавляем 100 грамм мягкого сливочного масла и еще раз перемешать миксером. Всыпаем 15 грамм разрыхлителя и частями муку,хорошо перемешиваем до однородного состояния.
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Подготовим яблоки
Берем два яблока,очищаем от кожуры ,семечек и нарезаем небольшими кусочками.Пересыпаем к тесту и хорошо перемешать.
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Формируем печенье
берем по одной столовой ложки теста и перекладываем на противень застеленный пергаментной бумагой. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 20-25 минут,до золотистого цвета.
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Печенье готово
Готовое печенье достаем из духовки и посыпаем сахарной пудрой. Печенье перекладываем на блюдо и подаем к столу, печенье вышло очень вкусное и легко готовиться. Обязательно попробуйте приготовить для своих родных. Если вам понравилось видео поддержите его лайком и подпишитесь на мой канал . С вами была Ольга Лунгу,приятного аппетита!!!
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