Печенье Ольга Лунгу05.3к.

Итальянское печение с яблоками.

Вы любите яблоки? Тогда это печение с яблоками заставит вас их полюбить! А если вы без ума от яблок, то этот рецепт станет украшением вашей копилки. Очень нежное и безумно вкусное печенье с яблоками , это идеальный десерт к чаю! Один только минус — разлетаются вмиг.

Ингредиенты
Порции: +1
  • яйца 2 шт
  • сахар 100 г
  • сливочное масло 100 г
  • мука 350 г
  • разрыхлитель 15 г
  • яблоки (средние) 2 шт
  • Сахарная пудра  
На порцию
Калории: 427 ккал
Белки: 5.00 г
Жиры: 15.00 г
Углеводы: 66.50 г
Шаги
30 мин.Видео-рецептПечать
  • Итальянское печение с яблоками.

    Итальянское печение с яблоками.

    Приготовим тесто

    В глубокую миску вбиваем 2 яйца и взбиваем миксером в течении 30 сек, всыпаем 100 грамм сахара и взбиваем до пышной светлой массы.

  • Итальянское печение с яблоками.
    Добавляем 100 грамм мягкого сливочного масла и еще раз перемешать миксером. Всыпаем 15 грамм разрыхлителя и частями муку,хорошо перемешиваем до однородного состояния.
  • Итальянское печение с яблоками.

    Подготовим яблоки

    Берем два яблока,очищаем от кожуры ,семечек и нарезаем небольшими кусочками.Пересыпаем к тесту и хорошо перемешать.

  • Итальянское печение с яблоками.

    Формируем печенье

    берем по одной столовой ложки теста и перекладываем на противень застеленный пергаментной бумагой. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 20-25 минут,до золотистого цвета.

  • Итальянское печение с яблоками.

    Печенье готово

    Готовое печенье достаем из духовки и посыпаем сахарной пудрой. Печенье перекладываем на блюдо и подаем к столу, печенье вышло очень вкусное и легко готовиться. Обязательно попробуйте приготовить для своих родных. Если вам понравилось видео поддержите его лайком и подпишитесь на мой канал . С вами была Ольга Лунгу,приятного аппетита!!!

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